«Уход от доллара возможен лишь в определённых границах» — Кудрин

Москва, , 16:08 — REGNUM Чтобы стать. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 ноября заявил председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на XIII Ежегодной международной конференции «Евразийская экономическая интеграция».

«В 2017 году Россия имела самый низкий темп роста на нашем евразийском пространстве, а предыдущие два года у нас было падение производства, в котором нас обгоняла только Беларусь. С таким трендом России, конечно, трудно собирать воедино и создавать интерес, быть центром притяжения», — заявил Кудрин.

«Выход на нормальные темпы роста для России — это залог того, что наше евразийское сообщество будет укрепляться, а не смотреть в сторону», — подчеркнул он.

В том числе России следует снимать барьеры на внутреннем рынке и допускать компании разных стран к госзаказу, считает Кудрин.

«Мы должны дать какие-то преимущества или такие же свободные возможности нашим компаниям на этом пространстве. Здесь Россия иногда даже поступиться чем-то. Понимая, что это создаёт конкуренцию нашим компаниям, но пойти на это. Тогда это даст новый толчок», — считает глава Счётной палаты.

Наконец, под большим вопросом остаётся переход на национальные валюты во взаимных расчётах. По его словам, из-за узости внутреннего рынка России придётся активно «подключаться» к одной из крупнейших экономик мира (Евросоюз или Китай), а потому ориентация на экспорт остаётся первостепенной.

«За рубли мы не купим современных технологий в Европе, значит нам нужно накапливать и доллары. Поэтому определённая пропорция наших заработков в долларах всё равно необходима. Если посчитать, то выяснится, что возможность ухода от доллара имеет свои границы», — заявил Кудрин.

«С точки зрения валюты мы понимаем, что расчёты в рублях имеют высокие риски: российский рубль сравнительно менее стабильная валюта, а для расчётов требуется достаточно стабильная единица измерения. Рубль, падающий в два раза за один год, не имеет такого свойства. Поэтому переход на расчёты в рубли — дополнительные валютные риски. Это по сути налог. Готовы ли мы уходить от доллара и вводить дополнительный налог за эту безопасность? Если бы не было такой геополитической ситуации, я бы сказал, что не нужно этого делать», — подчеркнул он.

22 ноября 2018 г. в Москве состоялась XIII Ежегодная международная конференция «Евразийская экономическая интеграция». Мероприятие организовал Евразийский банк развития (ЕАБР).

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