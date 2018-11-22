Число живущих в режиме жесткой экономии может вырасти — эксперт

Москва, , 14:39 — REGNUM Результаты исследования РАНХиГС неудивительны. Более того, в 2019 году число граждан РФ, живущих в режиме жесткой экономии, возрастет, считает первый вице-президент Российского клуба финансовых директоров Тамара Касьянова.

Как сообщалоИА REGNUM, по данным опроса Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), 22% населения живут в бедности и могут позволить себе минимальный набор самых простых продуктов.

«Согласно данным Счетной палаты, за последние 4 года реальные доходы населения суммарно снизились на 11%, притом, что и в 2013 году и ранее в России было немало голодающих и неимущих. В XXI веке для страны с такими богатыми природными и интеллектуальными ресурсами это, конечно, недопустимо.

Правительство может утверждать, что реальные доходы населения повысились в этом году, но даже если это так, то этот рост номинален, и он съедается инфляцией, ростом НДС, цен на бензин, ЖКХ и так далее.

В 2019 году число граждан РФ, живущих в режиме жесткой экономии, скорее всего, возрастет. Когда президент России ставит задачу снизить уровень бедности в два раза до 2024 года, нужно понимать, что достижение этой цели более точными адресными выплатами, социальными льготами и так далее — это не лучший способ решения проблемы.

Нужно расширить диапазон инструментов. В частности, нужно втягивать неимущих в различные виды деятельности, активно развивать социальное предпринимательство и систему социальных услуг, и именно на это направлять федеральные средства».

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