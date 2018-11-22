ЕЭК и ЕАБР создадут независимое рейтинговое агентство

Москва, , 13:33 — REGNUM Страны-участницы Евразийского банка развития создадут собственное независимое рейтинговое агентство. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 ноября заявил председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Андрей Бельянинов на XIII Ежегодной международной конференции «Евразийская экономическая интеграция»

«В 2018 году Евразийская экономическая комиссия и ЕАБР утвердили программу действий, предусматривающую взаимодействие в сфере промышленных коопераций. С комиссией мы также начинаем работать в области создания евразийского рейтингового агентства. Ниша существует, и безусловно, мы должны её как можно быстрее занять», — заявил Бельянинов.

По его словам, развитие в этом направлении позволило бы более эффективно осуществлять капиталовложения и инвестиции всем субъектам экономической деятельности в рамках евразийского пространства.

«Мы живём сейчас по формату «большой тройки», и не всегда их оценки совпадают с нашими оценками. Мы вынуждены работать в этом формате. Думаю, что (наш собственный рейтинг) позволит нам более объективно оценивать ситуацию не только финансовую, но и промышленную, и, возможно, социальную», — подчеркнул он.

В 2018 Евразийским банком развития, участниками которого являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Россия, была одобрена стратегия развития банка до 2023 года. По оценкам банка, проекты ЕАБР позволят создать до 30 тыс. новых рабочих мест и увеличить поступления в бюджеты разных стран-участниц банка в размере на 1 млрд долларов в год. К настоящему моменту банк выдал кредитов на 1,3 млрд долларов и накопил инвестиционный портфель с момента создания своего создания на сумму свыше 7 млрд долларов.