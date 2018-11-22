Suzuki установила рекорд продаж на рынке России

Москва, , 12:12 — REGNUM Японская компания Suzuki зарегистрировала рекордные показатели продаж своих автомобилей в России по сравнению с прошлым годом, заявил директор «Сузуки Мотор Рус» Такахаси Юта.

Так, к ноябрю текущего года компания достигла результатов продаж всего прошлого года. По словам главы российского офиса Suzuki, компания до конца год выполнит намеченный план в шесть тысяч автомобилей, передает Автостат.

Напомним, с января по октябрь 2018 года Suzuki реализовала 4 672 автомобиля, что на 26% больше аналогичного периода прошлого года, когда было реализовано 3 697 единиц. В компании сообщали, что наиболее высокий интерес у автолюбителей вызвала модель Suzuki Vitara.

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