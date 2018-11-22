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Володин: Новые аудиторы СП обеспечат президентский контроль за финансами

Экономика

Роль Счетной палаты растет

Москва, 22 ноября 2018, 11:40 — REGNUM  Назначение двух новых аудиторов Счетной палаты — Алексея Каульбарса и Дмитрия Зайцева — и отметил, что их назначение поддержали все депутаты. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе рассмотрения двух новых кандидатур на должности аудиторов Счетной палаты на пленарном заседании Госдумы.

«Решение по ним принято единогласно», — отметил Володин.

По его словам, это связано с высоким профессионализмом предложенных кандидатур.

«Мы должны признать: кандидаты, которые сегодня предложены «Единой Россией», поддержаны вами и внесены нам на рассмотрение президентом, — люди, на которых все смотрят с надеждой, потому что они профессионалы, весь их жизненный опыт говорит об этом, и мы надеемся, что с их приходом Счетная палата будет еще более эффективной», — заявил Володин.

Кроме того, по его словам, статус и полномочия Счетной палаты в целом значительно выросли за последнее время.

«Это уже не только структура, которая осуществляет парламентский контроль, но она в том числе решает вопросы контроля за финансами в регионах, муниципалитетах. Еще раз подчеркиваю, что это орган и президентского контроля за финансами», — подчеркнул Володин.

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Счетная палата РФ
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