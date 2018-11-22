Независимые АЗС уже уходят с рынка – эксперт

Санкт-Петербург, , 11:22 — REGNUM Процесс ухода с рынка мелких независимых АЗС уже начался, нехватка объемов на внутреннем рынке в сочетании с фиксированной ценой и сломом цепочки поставок не дает компаниям даже выходить «в ноль», отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 22 ноября, глава Нефтяного клуба Петербурга Олег Ашихмин, комментируя заявления Независимого топливного союза о риске закрытия независимых АЗС.

Как сообщалось ранее, глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов заявил, что независимым АЗС в России необходима наценка на бензин не менее трех рублей на литр, в противном случае они работают в убыток и есть риск их закрытия. В настоящее время в соответствие с подписанными соглашениями средняя маржинальность составляет 1,7 рубля, что не обеспечивает окупаемости мелких игроков рынка.

Процесс ухода с рынка мелких компаний уже начался. Случаи пока единичные, но они есть. Один из владельцев таких компаний рассказал, что его убыток с одной АЗС составлял 49 тысяч рублей в день. В такой ситуации находятся все, но у более крупных компаний есть определенный «жирок», который позволяет выживать, а у более мелких такого «жирка» нет.

Никто из участников рынка сейчас не зарабатывает, все хотят всего лишь выйти в ноль. Надежды связаны с тем, что снизятся оптовые цены, тогда увеличится маржинальный доход. Другая надежда — что правительство доведет свою линию до конца и на внутреннем рынке появятся достаточные объемы, что приведет к снижению оптовых цен. Наконец, правительство могло бы снизить налоговую нагрузку, хотя на это надежды мало.

Сейчас на рынке нет достаточных объемов, а цены зафиксированы на таком уровне, что ни о какой прибыли нет и речи. Цепочка поставок сломана. Пока участники рынка не понимают, что им делать дальше, — отметил Ашихмин.