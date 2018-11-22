«Турецкий поток»: украинский маршрут становится всё менее значимым

Москва, , 10:43 — REGNUM Тему отказа от транзита российского газа через Украину педалировать не стоит — об этом маршруте следует просто забыть, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы газотранспортных операторов Словакии, Венгрии, Сербии и Болгарии сообщила, что маршрут поставок российского голубого топлива по «Турецкому потоку» определен компанией Газпром. По данным издания, российская компания уже участвует в процедуре бронирования новых трубопроводных мощностей в вышеуказанных странах.

«Если всё, о чём пишет «Коммерсантъ», соответствует действительности, то это успех Газпрома и нашей страны в целом. Хорошо, что Болгария заняла, наконец, разумную позицию, соответствующую её долгосрочным интересам.

Противодействие осуществлению этого проекта будет, конечно, продолжаться, но прохождение маршрута также через Венгрию, Сербию и Словакию даёт основания надеяться, что его удастся парировать.

Мне думается, однако, что тезис о том, что осуществление всех этих планов позволит уже с 2022 года отказаться от транзита газа через Украину, педалировать не стоит. В контексте осуществляемых нашей страной газотранспортных проектов значение украинского маршрута становится всё менее значимым.

Так что о нём, чтобы не давать нашим противникам лишнего повода для политических спекуляций, стоило бы просто забыть.

Кроме того, уверен, нам не придётся ждать четыре года, чтобы стать свидетелями изменения характера власти на оставшейся части Украины. Возможно, Россия и захочет целенаправленно поддержать новое правительство, если оно будет дружественным.

Или же остатки этого государственного образования полностью развалятся, и тогда отказ от украинского маршрута будет просто необходимостью, мотивированной не экономическими соображениями, а требованиями безопасности.

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