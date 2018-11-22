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В Минздраве РФ одобрили фитнес за счет работодателя

Экономика

По словам замминистра здравоохранения России Олега Салагая, занятия физкультурой являются хорошим способом профилактики различных заболеваний

Москва, 22 ноября 2018, 07:58 — REGNUM  Российские крупные компании могут обязать платить за посещения их сотрудниками фитнес-клубов. Соответствующую инициативу депутата Госдумы Дмитрия Свищева (ЛДПР) поддержали в Минздраве РФ, сообщает 22 ноября РИА Новости.

По словам замминистра здравоохранения России Олега Салагая, занятия физкультурой являются хорошим способом профилактики различных заболеваний.

«Законодательная инициатива является экономическим стимулом, который может оказать положительное влияние на рост числа работников, практикующих спорт и физкультуру», — подчеркнул чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко («Единая Россия») заявил, что в парламенте намерены серьезно обсуждать систему правового обеспечения ведения здорового образа жизни, парламентские слушания на эту тему могут пройти в декабре.

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