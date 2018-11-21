Четверг, 22 Ноября 2018 года
00:37:24 МСК

Южнокорейская авиакомпания покупает 40 «Боингов» за 4,4 млрд долларов

Экономика

Такая мера позволит увеличить флот компании в два раза

Южнокорейская авиакомпания покупает 40 «Боингов» за 4,4 млрд долларов
byeangel
Самолёт Boeing 737 авиакомпании «Чеджу Эйр»

Сеул, 21 ноября 2018, 23:55 — REGNUM  Крупнейшая южнокорейская авиакомпания «Чеджу Эйр» 20 ноября подписала соглашение о закупках 40 новых самолетов за 4,4 миллиарда долларов. Их поставка ожидается в 2022 году.

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, самолёты будут построены американским авиапроизводителем «Боинг». «Чеджу Эйр» приобрёл новую модель — В737 МАХ; самолёт вмещает 189 пассажиров и будет эксплуатироваться на ближне‑ и среднемагистральных рейсах. Главным преимуществом является повышенная топливная эффективность, что позволит компании существенно сократить расходы и повысить конкурентоспособность: «Чеджу Эйр» — это лоукостер, и стоимость топливо составляет основную долю операционных расходов.

На данный момент воздушный флот компании насчитывает 38 В373−800, из которых 35 находятся в лизинге. Таким образом, приобретение 40 В737-МАХ позволит увеличить его более чем в два раза.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить