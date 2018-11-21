Темпы роста ВВП Эфиопии достигли 8% в год

Аддис-Абеба, , 21:46 — REGNUM Группа Всемирного Банка обнародовала доклад, где отметила крайне высокие темпы прироста ВВП Эфиопии, которые составили 7,7% за 2017/18 финансовый год, а в настоящее время прирост экономики держится на уровне 8%. Согласно прогнозам Банка, ВВП вырастет более чем на 8% в текущем финансовом году 2018/19. Хотя прогнозируемый темп роста выглядит заметным снижением по сравнению с предыдущими годами, он по-прежнему является одним из самых высоких темпов роста в мире. Об этом сообщил 19 ноября эфиопский новостной ресурс Ezega.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) также прогнозировал аналогичные темпы роста для экономики Эфиопии. В докладе МВФ указано, что ВВП Эфиопии вырастет на 8,5% в этом финансовом году, который завершится 7 июля 2019 года.

Согласно прогнозу МВФ, Эфиопия будет оставаться самой быстрорастущей экономикой в Африке южнее Сахары, за которой следует Руанда с прогнозируемым темпом роста 7,8% и Сенегал с 6,7%.

Однако банк обратил внимание на опасно низкий уровень валютных резервов в Национальном банке Эфиопии (НБЕ). За последний финансовый год резерв был достаточным лишь для покрытия 1,6 месяца импорта или 2,8 миллиарда долларов США.

Эфиопия борется с нехваткой иностранной валюты в течение большей части последних двух десятилетий.