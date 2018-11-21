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Темпы роста ВВП Эфиопии достигли 8% в год

Экономика

По данным Всемирного Банка (ВБ), ВВП Эфиопии вырос на 7,7% в 2017/18 финансовом году, и в настоящее время темпы роста экономики Эфиопии находятся на уровне 8%, в то же время валютные резервы колеблются на опасно низких уровнях

Аддис-Абеба, 21 ноября 2018, 21:46 — REGNUM  Группа Всемирного Банка обнародовала доклад, где отметила крайне высокие темпы прироста ВВП Эфиопии, которые составили 7,7% за 2017/18 финансовый год, а в настоящее время прирост экономики держится на уровне 8%. Согласно прогнозам Банка, ВВП вырастет более чем на 8% в текущем финансовом году 2018/19. Хотя прогнозируемый темп роста выглядит заметным снижением по сравнению с предыдущими годами, он по-прежнему является одним из самых высоких темпов роста в мире. Об этом сообщил 19 ноября эфиопский новостной ресурс Ezega.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) также прогнозировал аналогичные темпы роста для экономики Эфиопии. В докладе МВФ указано, что ВВП Эфиопии вырастет на 8,5% в этом финансовом году, который завершится 7 июля 2019 года.

Согласно прогнозу МВФ, Эфиопия будет оставаться самой быстрорастущей экономикой в Африке южнее Сахары, за которой следует Руанда с прогнозируемым темпом роста 7,8% и Сенегал с 6,7%.

Однако банк обратил внимание на опасно низкий уровень валютных резервов в Национальном банке Эфиопии (НБЕ). За последний финансовый год резерв был достаточным лишь для покрытия 1,6 месяца импорта или 2,8 миллиарда долларов США.

Эфиопия борется с нехваткой иностранной валюты в течение большей части последних двух десятилетий.

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Зарубежная хроника
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