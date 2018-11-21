Эксперт ПРООН: Киргизия не может самостоятельно устранить дефицит бюджета

Бишкек, , 15:42 — REGNUM Власти Киргизии вынуждены просить финансовую помощь у международных доноров и других стран, поскольку республика пока не способна самостоятельно решить проблему дефицита государственного бюджета. Об этом сообщила консультант по вопросам бюджета ПРООН Динар Турдумалиева.

Согласно официальным данным министерства финансов, за годы независимости Киргизия получила на поддержку госказны кредитов на общую сумму $1 млрд 722,4 млн (около 113 млрд рублей) и грантов — на $930,7 млн (61 млрд рублей).

По словам Турдумалиевой, эти деньги были направлены по линии Программы государственных инвестиций, основными целями которой являются финансирование проектов развития и привлечение средств в наименее привлекательные для частных инвесторов сектора экономики.

«В рамках этой госпрограммы ежегодно расходуется около $160 млн — $180 млн (10,5 млрд — 11,8 млрд рублей), из которых более чем 80% поступают из внешних источников под гарантии правительства. Именно проекты этой программы образуют основную часть государственного внешнего долга», — констатирует эксперт.

Также представитель ПРООН отметила, что основными донорами Киргизии стали такие страны, как Китай, Россия, Япония, Швейцария, Германия, США и государства Евросоюза. А также такие международные организации, как Азиатский банк развития, Всемирный банк, Евразийский банк реконструкции и развития, Исламский банк развития и Международный валютный фонд.

ИА REGNUM напоминает, что согласно данным министерства финансов Киргизии, доходы республиканского бюджета страны по итогам 2017 года достигли 140 млрд сомов (132 млрд рублей по текущему курсу), а расходы — более 140,6 млрд сомов (132,6 млрд рублей). Таким образом, дефицит республиканской казны в минувшем году превысил 0,6 млрд рублей.

Отметим, что государственный внешний долг Киргизии по состоянию на конец октября 2018 года составляет около $3 млрд 764,5 млн (246,9 млрд рублей) или 48,5% к ВВП республики.

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