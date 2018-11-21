Нижегородская область в рамках нацпроекта «Образование» получит 700 млн

Нижний Новгород, , 14:50 — REGNUM Нижегородская область в 2019 году в рамках национального проекта «Образование» получит 700 млн рублей. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

По результатам отбора на предоставление в следующем году субсидии из средств федерального бюджета регион стал одним из лидеров.

«Общая сумма привлеченных средств из федерального бюджета на 2019 год составит около 700 миллионов рублей. Это 4,8% от общего объема конкурсных средств. 9 нижегородских заявок прошли конкурсный отбор. Уже в следующем году мы сможем приступить к реализации важнейших проектов», — отметил глава области.

В частности, начнется работа по созданию центров образования цифрового и гуманитарного профилей на базе школ, расположенных в сельской местности и малых городах региона; по обновлению материально-технической базы в коррекционных школах; по созданию детского технопарка «Кванториум»; по созданию центров дополнительного образования детей на базе вузов; по созданию регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи; по формированию современной системы дополнительного образования детей, в том числе по созданию регионального модельного центра дополнительного образования; по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в ряде общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организациях; по созданию центров цифрового образования детей — IT-куб как площадки для обучения и развития творчества детей и подростков в сфере современных информационных и телекоммуникационных технологий; по созданию центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и аккредитационных центров системы образования.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, всего в 2019 году в субъекты Российской Федерации на реализацию мероприятий национального проекта «Образование» будет направлено 390 млрд рублей — это 80% общего бюджета национального проекта.

Реализация проекта будет вестись в рамках исполнения нового «майского» указа президента. В каждом регионе России создается проектный офис, он формирует паспорт регионального проекта, который станет частью федерального.

По словам министра просвещения Ольги Васильевой, проект «Образование» ставит перед собой две цели: это конкурентоспособность образования и вхождение отечественной системы в десятку лучших в мире по качеству, а также воспитание гармоничной и социально ответственной личности.