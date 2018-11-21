«Россия осталась важнейшим иностранным инвестором для Молдавии» — Додон

Москва, , 12:42 — REGNUM Несмотря на попытки части политических элит Молдавии ослабить связи с Москвой, Россия остаётся для этой страны важнейшим иностранным инвестором и торговым партнёром. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 ноября заявил президент Молдавии Игорь Додон на пленарном заседании Госдумы.

«Российская Федерация по результатам 27 независимости Республики Молдовы остаётся самым большим прямым иностранным инвестором», — заявил Додон.

«Несмотря на то, что последние годы очень активно власти пытаются указать, что на этом направлении нет успехов, я должен сказать, что успехи есть, и Россия остаётся самым важным для страны иностранным инвестором», — подчеркнул президент Молдавии.

Он отметил, что деловые круги России и Молдавии заинтересованы в развитии сотрудничества и реализации общих проектов, о чём свидетельствуют активные контакты на различных международных экономических форумах.

Додон выразил надежду, что благодаря активному сотрудничеству удастся вывести экономические отношения на новый, более высокий уровень развития.