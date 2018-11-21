Золотодобывающим компаниям Вексельберга на Камчатке добавят налоговых льгот

Петропавловск-Камчатский, , 07:43 — REGNUM Золотодобывающие компании, входящие в структуру «Ренова» Виктора Вексельберга на Камчатке, получат новые налоговые льготы. Новые земельные участки постановлением правительства РФ включены в ТОР «Камчатка». На участках построят два новых горно-обогатительных комбината, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Границы ТОР «Камчатка» расширены под заявки инвесторов? АО «Аметистовое» и АО «Камчатское золото». Они представили проекты по освоению минерально-сырьевых баз месторождений, находящихся на территории Быстринского и Пенжинского районов Камчатского края.

«Мы готовы поддерживать каждого инвестора, готового модернизировать старые и создавать новые производства, формировать рабочие места, приносить деньги в регионы. Сейчас создана целая линейка мер поддержки для бизнеса. Это территории опережающего развития, свободный порт Владивосток, инфраструктурная поддержка. Отмечу, что каждый проект может получить индивидуальное сопровождение», — прокомментировал новость министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

Инвестпроект АО «Аметистовое» предполагает строительство подземного рудника, который обеспечит предприятие рудой на ближайшие 9 лет, а также модернизацию золото-извлекающей фабрики и карьеров открытых горных работ.

Инвестпроект «АО Камчатское золото» нацелен на развитие и модернизацию золоторудных месторождений. Конечной продукцией проекта является аффинированное золото и серебро.

В Минвостокразвития пообещали, что такое расширение ТОР «Камчатка» даст региону дополнительно 985 рабочих мест, а сборы в бюджеты всех уровней до 2027 года составят, по данным министерства, 6,7 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке уже работают несколько золотодобывающих компаний группы «Ренова» российского миллиардера Виктора Вексельберга. В конце октября рабочие одного из рудников — АО «Аметистовое» — объявили забастовку в связи с резким снижением зарплаты и плохими условиями труда. В ходе забастовки выяснилось, что из 1200 работников компаний Ренова на Камчатке для местных жителей там нашлось не более 40 рабочих мест. В ходе забастовки рабочим на руднике отключили интернет, чтобы они не могли связаться со СМИ. Большинство забастовщиков были уволены.