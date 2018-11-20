Доходные и низкооплачиваемые профессии в Чувашии: данные статистики

Чебоксары, , 15:00 — REGNUM В Чувашии в январе-сентябре 2018 года средняя зарплата возросла на 10,5%, реальная — на 8,6%. Об этом свидетельствуют данные Чувашстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в сентябре 2018 года составила 26 666,7 рублей и по сравнению с сентябрём 2017 года выросла на 9,8%, по сравнению с августом 2017 года снизилась на 0,8%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в сентябре 2018 года составила 106,4% к сентябрю 2017 года.

Средняя номинальная зарплата в январе-сентябре 2018 года составила 26 270 рублей, что на 10,5% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Реальная заработная плата выросла на 8,6%.

Согласно представленным данным, по итогам девяти месяцев самую высокую зарплату получали занятые в научных исследованиях и разработках (53 038,3 рублей, или вдвое выше республиканского уровня), производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (45 547,2 рубля, или 173,4%), финансисты и страховщики (37 954,3 рубля, или 144,5%), производители электрического оборудования (35 780,8 рублей, или 136,2%), а также занятые в госуправлении и обеспечении военной безопасности, соцобеспечении (35 721,2 рубля, или 136%).

Хуже всего в Чувашии оплачивается труд портных (12 453,2 рубля, или 47,4% к республиканскому уровню), лесоводов (15 481,5 рублей, или 58,9%), почтовиков и курьеров (15 921,1, или 60,6%), рыбоводстве (16 342,3 рубля, или 62,2%).

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