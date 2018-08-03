По зарплате «отстаём и ещё будем отставать» — глава Чувашии

Чебоксары, , 13:38 — REGNUM Глава Чувашии Михаил Игнатьев считает, что в республике нет «больших миграционных потоков», а работу вахтовым методом относит к числу «нормальных процессов». Невысокие зарплаты в Чувашии, которые ниже среднероссийского уровня, руководитель республики связывает с отсутствием в регионе нефти и газа. Но в регионе «хорошая динамика» роста реальной зарплаты. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом глава региона заявил сегодня, 3 августа, в прямом эфире передачи «Приложение силы», посвящённой ситуации на рынке труда.

В ходе обсуждения была подняты вопросы миграции населения и заработной платы. По данным Чувашстата, миграционная убыль в республике выросла: в январе-мае 2018 года показатель составил 2078, в то время как за аналогичный прошлогодний период — 1197 человек. Из Чувашии уехали в другие регионы России 6453 человека (прибыли 4400 человека), за рубеж — 717 человек. Было отмечено, что уезжают в основном жители сельской местности, так как не могут найти работу, либо их не устраивает заработная плата.

«Мы, во-первых, трудоизбыточный регион, на 1 кв. км у нас 67 человек. И то, что в регионах Российской Федерации наши люди работают вахтовым методом, в Сибири на разных скважинах — это нормальные процессы. Столица наша, Москва, высасывает рабочую силу не только у нас, но и в других регионах, это тоже естественно. Потому что уровень заработной платы там намного выше. Но в то же время могу сказать, что наши люди после того, как уезжают, получают там определённые производственные навыки, опыт, потом возвращаются и кто-то открывает предпринимательское дело, кто-то занимается на потребительском рынке», — прокомментировал ситуацию глава Чувашии Михаил Игнатьев.

«У нас нет таких больших миграционных потоков. Мы справляемся своими жителями, своими работниками. Таджики, узбеки и (жители) ряда других стран СНГ у нас не работают в сезонном периоде», — добавил руководитель республики.

Чтобы «наши люди не уезжали, нужно создать больше рабочих мест» и повышать производительность труда, на что нацелена система профессионального образования, отметил Михаил Игнатьев.

По данным минтруда Чувашии на 30 июля, в республике официально зарегистрированы в качестве безработных 3888 человек, в то время как вакансий почти в пять раз больше — 18 965. Средняя зарплата, предлагаемая по данным вакансиям, составляет 18,2 тыс. рублей. В режиме неполной занятости трудились 2692 человека. Уровень регистрируемой безработицы по отношению к численности экономически активного населения составил 0,62%.

Что касается зарплаты, то, по данным Росстата, в мае 2018 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Чувашии составила 26 912 рублей. В Поволжье меньше показатель только в Мордовии, в среднем в ПФО зарплата составила 32 773 рубля, в РФ — 44 076 рублей.

«Мы всегда на публичных встречах говорим о том, что мы от российских показателей всегда отставали, отстаём и ещё будем отставать. Почему? Потому что у нас нет природных драгоценностей, углеводородов, нефтегазовых скважин, где на самом деле зарплаты высокие. Это, во-первых. Во-вторых, если взять динамику за последние годы, то она у нас неплохая. По этому году у нас в динамике рост не менее 10%», — сказал Михаил Игнатьев.

Он сообщил, что по итогам прошлого года среднемесячная зарплата в сравнении с общероссийским показателем в Чувашии составила 62%:

«Задача наша хотя бы выйти на 70% от российского среднего показателя. Конечно, Москва — это Москва, Москву мы никогда не догоним, это однозначно. Может быть, это моё ошибочное мнение. Надо «революцию» в кавычках сделать для того, чтобы перевооружить все производства, все фабрики, заводы».

«Комфортная среда в республике. Стабильная общественно-политическая ситуация, люди жили и живут в мире и согласии. Это тоже показатель для того, чтобы люди оставались здесь. Но мы никогда в закрытом режиме в республике не держали и не держим, мы живём в едином пространстве Российской Федерации, в нашей любимой стране. Кто на самом деле хочет заработать в 2−3 раза больше, всегда приветствовали и одобряли эти подходы. И будем только оказывать содействие», — резюмировал Михаил Игнатьев.