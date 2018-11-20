В 2019 году в РФ усложнят процесс получения пособия по безработице?

Москва, , 14:58 — REGNUM Обещанный с 2019 года двукратный рост пособия по безработице не улучшит положения нетрудоустроенных российских граждан, полагает председатель Межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» Алексей Этманов. Об этом он заявил 20 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующую новость.

«Эти цифры не более чем абстракция, взятая с потолка, — сказал он. — Кто-нибудь пытался выжить на полторы тысяч рублей в месяц, оплачивая квартплату и питаясь? Сейчас саратовский депутат пытался выжить на 3,5 тысячи рублей в месяц, но у него не вышло. Эти цифры не отражают реалии, и даже если они бы увеличили минимальное пособие по безработице в четыре раза, на эти деньги никто не смог бы выжить».

Кроме того, Этманов заметил, что официальная статистика РФ по безработице не отражает реального положения дел и занижена в разы. Что касается прошлого увеличения пособия по безработице, которое имело место в 2009 году, то оно, как уверен профсоюзный лидер, никак не улучшило положения российских безработных.

«Это всего лишь цифры для чиновников, чтобы они могли отрапортовать», — констатировал Этманов.

Также он согласился с тем, что после повышения пособия чиновники могут усложнить процесс регистрации граждан в качестве безработных, дабы снизить количество возможных получателей этих денег.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому в России пособие по безработице будет увеличено впервые с 2009 года. На эти цели в федеральном бюджете на 2019 год выделено 53,4 млрд рублей.

Согласно постановлению, с 1 января 2019 года минимальный размер пособия по безработице в РФ составит 1500 рублей, максимальный — 8000 рублей. Для граждан предпенсионного возраста пособие по безработице составит от 1500 до 11 тыс. 280 рублей.

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