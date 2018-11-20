Российский экспортный центр подготовит рейтинг стран въездного туризма

Москва, , 14:32 — REGNUM Аналитики Российского экспортного центра (РЭЦ) анонсировали подготовку рейтинга стран въездного туризма, который будет использоваться для работы по привлечению иностранных туристов в Россию, сообщает 20 ноября пресс-служба центра.

Работа по составлению рейтинга была представлена на Седьмом Санкт-Петербургском международном культурном форуме в рамках секции «Туризм», организованной Минкультуры России при поддержке Ассоциации туроператоров России.

При составлении рейтинга было учтено 14 критериев расчета. Эксперты оценили такие параметры, как выездной рынок страны, спрос нерезидентов данной страны по отношению к России, выражаемый в показателях объема и прироста экспорта услуг России по статье «Поездки», приросте числа международных туристических прибытий в Россию и другие. Также при составлении рейтинга были учтены условия въезда на территорию РФ для граждан иностранных государств и изменение курса национальной валюты по отношению к российскому рублю, что также влияет на доступность нашей страны для посещения.

В топ-5 рекомендуемых стран вошли Китай, Южная Корея, США, Германия и Испания. Аналитическая служба РЭЦ планирует выпустить рейтинг в полном объеме в начале декабря 2018 года.

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