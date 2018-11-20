Казахстанский холдинг «Самрук-Энерго» готовится к снижению тарифов

Астана, , 13:11 — REGNUM Энергопроизводящие предприятия холдинга «Самрук-Энерго» пересматривают планы по реконструкции в связи с необходимостью снижения тарифов на электроэнергию, заявил директор по производству и управлению активами АО «Самрук-Энерго» Серик Тютебаев, сообщает 20 ноября издание Informburo.

На долю компаний, входящих в холдинг «Самрук-Энерго», приходится около 28% от суммарного производства электроэнергии в стране. Тютебаев добавил, что энергопроизводящие предприятия холдинга полностью готовы к осенне-зимнему периоду 2018−2019 годов.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября глава правительства Казахстана Бакытжан Сагинтаев поручил министерству по инвестициям и развитию республики усовершенствовать требования энергоэффективности к предприятиям страны.

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