Вторник, 20 Ноября 2018 года
15:10:04 МСК

Объем экспорта риса из Вьетнам в Китай резко снизился

Экономика

По результатам 10 месяцев 2018 года объем экспорта риса из Вьетнама в Китай значительно сократился

Объем экспорта риса из Вьетнам в Китай резко снизился
Сарумару-даю. Крестьянка с двумя детьми и собакой на фоне рисовых полей (фрагмент) 1842

Ханой, 20 ноября 2018, 13:43 — REGNUM  Несмотря на то, что Китай остается крупнейшим потребителем риса СРВ, объем экспорта риса из Вьетнама значительно сократился. За последние 10 месяцев объем экспорта сократился на 39,2% по сравнению с прошлым годом. Тем не менее, Китай все еще занимает 24% мирового рынка риса.

По данным федеральной таможенной службы СРВ, за последние 10 месяцев объем экспорта риса СРВ в Китай достиг 1,24 миллиона тонн, что составляет лишь 640 миллионов долларов.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», страны заинтересованы в наращивании сотрудничества, в частности, увеличении доли экспорта риса СРВ во взаимной торговле. Представители 22 китайских предприятий прибыли во Вьетнам для проведения переговоров об увеличении объемов поставок риса.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить