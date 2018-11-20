Объем экспорта риса из Вьетнам в Китай резко снизился

Ханой, , 13:43 — REGNUM Несмотря на то, что Китай остается крупнейшим потребителем риса СРВ, объем экспорта риса из Вьетнама значительно сократился. За последние 10 месяцев объем экспорта сократился на 39,2% по сравнению с прошлым годом. Тем не менее, Китай все еще занимает 24% мирового рынка риса.

По данным федеральной таможенной службы СРВ, за последние 10 месяцев объем экспорта риса СРВ в Китай достиг 1,24 миллиона тонн, что составляет лишь 640 миллионов долларов.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», страны заинтересованы в наращивании сотрудничества, в частности, увеличении доли экспорта риса СРВ во взаимной торговле. Представители 22 китайских предприятий прибыли во Вьетнам для проведения переговоров об увеличении объемов поставок риса.