С начала года РНКБ выдал более 5 млрд рублей на покупку жилья в Крыму

Симферополь, , 11:52 — REGNUM С начала 2018 года Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) выдал более 2,5 тыс. кредитов на покупку жилья в Крыму на общую сумму более 5 млрд рублей, сообщает 20 ноября пресс-служба кредитного учреждения.

«Эти показатели в 2,5 раза превышают показатели аналогичного периода 2017 года, и почти в 3 раза — показатели по объему», — говорится в сообщении.

Отмечается, что средняя сумма в текущем году по сравнению с аналогичным показателем 2017 года увеличилась с 1,85 до 2,09 млн рублей.

Напомним, ранее министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень заявил, что в 2017 году в Крыму объём ввода нового жилья увеличился в три раза, но при помощи снижения ставки ипотечного кредитования и разумной государственной поддержки эти объёмы можно ещё нарастить.

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