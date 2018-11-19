Володин отметил рост деловой активности России и Африки

Москва, , 13:40 — REGNUM Растет деловая активность между Россией и государствами Африки. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с послами стран Африки в Российской Федерации.

так, по его словам, в 2017 году объем товарооборота со странами Африки по сравнению с 2016 годом увеличился более чем на четверть и составил 17,4 млрд долларов. В основном это российский экспорт (14,8 млрд долларов), который увеличился на треть (29,8%). Импорт африканских товаров в нашу страну вырос на 8,3% и составил 2,6 млрд долларов.

«Большую часть объема товарооборота обеспечивает торговое сотрудничество с Алжиром, Египтом, Кенией, Марокко, Нигерией, Сенегалом, Суданом, Тунисом и ЮАР», — отметил спикер Госдумы.

За первое полугодие 2018 года товарооборот составил приблизительно 10,5 млрд долларов, причем импорт практически достиг показателей за весь 2017 год, привел данные Володин. (То есть порядка 2,5 млрд долларов — ИА REGNUM).

Это результат, в том числе, льготного таможенно-тарифного режима в отношении большей части российского импорта из Африки, указал председатель Госдумы.

Накопленные российские инвестиции в Африку в период с 2003 по 2017 год составили порядка 17 млрд долларов. С Алжиром, Анголой, Египтом, Зимбабве, Ливией, Намибией, Нигерией, Экваториальной Гвинеей, ЮАР заключены соглашения о поощрении и защите инвестиций, напомнил Володин.

И хотя реализация взаимовыгодных торгово-экономических проектов — это важная часть сотрудничества государств, не менее востребовано решение вопросов в области здравоохранения, образования, культуры, подчеркнул спикер Госдумы. Он обратил внимание на примеры взаимодействия в этих сферах.

«Прежде всего, хочу напомнить, что в России обучаются 15 тыс. африканских студентов, из которых около 4 тыс. обучается за счет бюджета Российской Федерации», — привел он данные.

Читайте ранее в этом сюжете: В 2019 году состоится межпарламентская конференция «Россия — Африка»