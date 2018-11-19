ФосАгро получила золотую медаль на Стратегическом форуме IFA в Пекине

Пекин, , 12:58 — REGNUM

«ФосАгро» удостоена золотой медали Международной ассоциации производителей удобрений (IFA) в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды (IFA SHE Excellence Gold Medal).

Высокая награда подтверждает полное соответствие крупнейшего перерабатывающего актива Группы «ФосАгро» — череповецкого производственного комплекса — стандартам IFA в области рационального использования природных ресурсов, экологичности производства и обеспечения безопасности труда.

Награду вручил председатель Международной ассоциации производителей удобрений Ракеш Капур на Стратегическом форуме IFA в Пекине заместителю генерального директора ПАО «ФосАгро» Сироджу Лоикову.

«Вопросы безопасности, охраны здоровья и защиты окружающей среды относятся к числу наших стратегических приоритетов. Я благодарен каждому члену команды «ФосАгро» за его вклад в достижение столь высоких результатов, ответственное отношение к общему делу и за возможность получить эту знаковую и значимую для всех нас награду. В течение последних 5 лет «ФосАгро» инвестировала в развитие производства с применением наилучших доступных технологий свыше 150 млрд рублей. В Череповце с прошлого года в режиме опытно-промышленной эксплуатации работает самый новый и самый мощный в России комплекс по выпуску аммиака и гранулированного карбамида. Мы продолжим инвестировать в органичное развитие компании, работать как над повышением внутренних стандартов качества и экологической безопасности нашей продукции, так и над обеспечением высочайшего уровня безопасности для работников «ФосАгро». Уверен, что пример «ФосАгро» в области совершенствования производства будет способствовать устойчивому развитию мировой и национальной отраслей производства минеральных удобрений», — прокомментировал получение награды Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.