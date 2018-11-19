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На Урале выросли долги свердловчан перед своими детьми

Экономика

На один миллиард рублей по сравнению с 2017 годом

На Урале выросли долги свердловчан перед своими детьми
CafeCredit.com
Вереница долгов

Екатеринбург, 19 ноября 2018, 11:04 — REGNUM  В Свердловской области долги граждан по алиментам с начала 2018 года составляют более четырёх миллиардов рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

«С начала 2018 года в УФССП России по Свердловской области на исполнении находилось свыше 41 тысячи исполнительных производств по взысканию алиментов, на общую сумму долга более четырёх миллиардов рублей», — уточнили в пресс-службе управления.

Отмечается, что в сравнении с аналогичным периодом 2017 года эта сумма больше на один миллиард рублей. При этом в отношении должников вынесено свыше 16 тысяч постановлений о временном ограничении в праве выезда за пределы России.

Напомним, ранее в управлении ФССП России по Свердловской области сообщали, что в преддверии летних отпусков из-за долгов на сумму свыше 42 млрд рублей выезд за границу был закрыт более 47 тысячам жителей региона.

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Деятельность судебных приставов
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