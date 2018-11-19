Ростов-на-Дону берёт кредит для восполнения дефицита бюджета

Ростов-на-Дону, , 10:31 — REGNUM Ростовские власти объявили аукцион на право предоставления кредитования городу. Муниципалитет планирует получит кредитную линию с лимитом 450 млн рублей на восполнение дефицита в бюджете, сообщается на сайте госзакупок.

Кредит привлекается сроком на три года. Процентная ставка не должна превышать 9,27% годовых. Начальная цена контракта оценивается в 125 млн рублей.

ИА REGNUM отмечает, что в августе 2018 года были изменены основные параметры городской казны. Доходы бюджета текущего года в Ростове-на-Дону были определены в размере 32 млрд 846,2 млн рублей, расходы — 35 млрд 873,4 млн рублей. Дефицит бюджета составит 3 млрд 27,2 млн рублей.

Ранее стало известно, что кредит в размере 167 млн рублей привлечёт администрация Таганрог (Ростовская область). Эти средства необходимы для того, чтобы покрыть дефицит городского бюджета и погашение долгов.

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