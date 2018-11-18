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На северо-востоке Китая запустили участок высокоскоростной железной дороги

Экономика

Магистраль построена за неполные четыре года

На северо-востоке Китая запустили участок высокоскоростной железной дороги
Fabio Achilli
Высокоскоростная железная дорога

Пекин, 18 ноября 2018, 22:26 — REGNUM  В провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая завершено строительство и начата пробная эксплуатация 293-километрового участка скоростной железнодорожной магистрали между городами Харбин и Муданьцзян, сообщает 18 ноября Синьхуа, подчеркивая, что линия построена в местности, где зимние температуры опускаются до 40 градусов мороза.

Как сообщила Харбинская группа при Китайской железнодорожной корпорации, средняя скорость на маршруте будет достигать 250 км/час, и время в пути между городами благодаря этому сократится с четырех до двух часов.

Отметим, что строительство магистрали началась в 2014 году, и с ее вводом в строй общая протяженность сети железных дорог в КНР достигнет 175 тыс. км.

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Высокоскоростные железнодорожные магистрали
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