Татария будет сотрудничать с компанией Huawei

Шеньчжень, Китай, , 01:23 — REGNUM Представители делегации Татарии и руководства компании Huawei подписали ряд документов о сотрудничестве в штаб-квартире китайской компании в Шэньчжэне. В церемонии подписания приняли участие глава республики Рустам Минниханов и вице-президент Huawei госпожа Эми Лин, сообщили ИА REGNUM в правительстве Татарии.

В частности, был подписан меморандум о сотрудничестве между министерством информатизации и связи РТ и Huawei. В рамках документа Huawei начинает работу по открытию на территории республики своего научно-исследовательского центра. Также о взаимодействии с Huawei договорилась компания «Татнефть».

Отмечается, что по итогам переговоров сторон в прошлом году Huawei уже реализовала ряд проектов в Татарии. Так, в Казанском федеральном университете была открыта Академия Huawei и проведены образовательные семинары для руководителей министерств, ведомств и предприятий республики. В мае этого года на базе Университета Иннополис состоялось торжественное открытие тестовой зоны сети пятого поколения 5G.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на этой неделе делегация Татарии находилась с визитом в провинции Гуандун.

Гуандун — это ведущий экономический центр и экспортная база Китая, а также крупнейший производственный регион мирового значения. Сегодня провинция является одной из самых крупных в Китае, ее население составляет более 104,3 млн человек. На протяжении почти 30 лет провинция занимает первое место в Китае по уровню промышленного производства: в 2017 году данный показатель составил $1,4 трлн. Гуандун также является ведущим внешнеторговым регионом КНР. В прошлом году общий объем импорта и экспорта превысил $1 трлн.

Минниханов отмечал, что с этой провинцией КНР есть хорошие перспективы развития сотрудничества в сфере высоких технологий, машиностроении, электронике, энергетике, биомедицине, робототехнике и других отраслях.