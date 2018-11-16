Мусорный коллапс в Екатеринбурге отменяется?

Екатеринбург, , 17:30 — REGNUM В Свердловской области «Компания «Рифей» отзывает своё заявление о введении обеспечительных мер в отношении муниципального предприятия «Спецавтобаза». Об этом говорится в официальном сообщении компании, поступившем в редакцию ИА REGNUM.

Заявление об отзыве обеспечительных мер поступило в областной Арбитражный суд сегодня, 16 ноября, уточнили в компании. Договорённости об этом удалось достичь во время совещания, которое прошло в правительстве области.

«Власти согласились с нашими доводами относительно допущенных при проведении конкурса нарушений, и у них есть понимание, как пересмотреть его результаты. Мы от иска не отказываемся и будем настаивать на соблюдении всех норм законодательства РФ. Но реформа должна быть запущена, мы это понимаем, поэтому отзываем обеспечительные меры», — заявил руководитель «Компании «Рифей» Константин Фрумкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания является оператором по работе с мусором на севере Свердловской области. Также в арбитражном суде она оспаривает результаты конкурса, согласно которому оператором в Екатеринбурге и окрестностях (всего 34 муниципалитета) было признано муниципальное предприятие «Спецавтобаза». Итоги конкурса были подведены в январе. А затем власти заключили с муниципальным предприятием контракт.

Иск был подан 2 октября. Ответчиками являются «Спецавтобаза» и областное минэнерго. 26 октября «Компания «Рифей» потребовала ввести обеспечительные меры. Что и было сделано в конце октября.

Теперь «Спецавтобазе» запрещено заключать договоры на вывоз мусора. И этот вопрос не на шутку встревожил власти Екатеринбурга и области. Если обеспечительные меры сохранятся, то в 34-х муниципалитетах с января 2019 года просто будет некому вывозить мусор. И эта проблема могла растянуться на долгие месяцы.

Власти Екатеринбурга уже не исключили возможности оплатить «Спецавтобазе» выполненные работы, а потом взыскать с неё потраченные деньги. Но не во всех муниципалитетах выражают такую готовность. Теперь угроза коллапса сходит на нет. Скорее всего, уже в ближайшее время обеспечительные меры будут сняты.

Напомним, первое заседание по заявлению «Компании «Рифей» состоится 26 ноября.

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