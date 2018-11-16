Спекулировать нечем – экономист объяснил, как санкции ударили по банкам РФ

Москва, , 16:51 — REGNUM Самое серьёзное экономическое воздействие санкции США и Евросоюза, введённые в отношении РФ, оказали на её банковскую систему, полагает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 16 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что из-за введённых с 2014 г. санкций российская экономика в настоящее время на 6% меньше, чем могла бы быть.

«Самый серьёзный экономический эффект имело для нас сокращение доступа к внешним финансовым ресурсам, — сказал Колганов. — Отказ в долгосрочном кредитовании. У нас довольно сильно действует ограничение внутренних кредитных ресурсов, их не хватает. Если мы посмотрим предкризисный период, вторую половину 2000-х, то увидим, что, по имеющимся статистическим данным, внутренний прирост кредитования ежегодно примерно соответствовал объёму внешних заимствований российских коммерческих банков».

Иными словами, российские банки брали на Западе деньги и выдавали их населению в РФ под более высокий процент.

«Причем фактически весь объём кредитов они предоставляли за счёт внешних источников, поэтому резкое сокращение этого притока сказалось на уровне кредитования российской экономики, — добавил Колганов. — В ряде развивающихся стран такие механизмы работают, но они количественно, скорее всего, меньше, чем то, что делалось в РФ».

Также экономист отметил, что Россия относится к странам с достаточно низким уровнем монетизации экономики.

«Денежная масса по отношению к валовому внутреннему продукту существенно ниже, чем в развитых странах и даже чем в развивающихся, — сказал Колганов. — И даже если в развивающихся странах она где-то на уровне 60−70% по отношению к ВВП, в развитых — от 90−120% к ВВП, то у нас около 50%. А раньше было ещё меньше. И в этих условиях мы, конечно, зависим от внешних заимствований. При этом уровень капитализации нашей банковской системы довольно низкий, и многие экономисты уже давно говорят, что нам надо активнее заниматься внутренней кредитной эмиссией, в том числе со стороны ЦБ РФ».

Напомним, как сообщили 16 ноября «Ведомости» со ссылкой на исследование, проведённое Bloomberg, из-за введённых с 2014 г. санкций США и Евросоюза российская экономика в настоящее время на 6% меньше, чем могла бы быть без ограничительных мер. Эти замедлившиеся темпы роста, как считают экономисты, свидетельствуют о том, что санкции имеют долгосрочный негативный эффект для экономики России.

С учётом же всех негативных факторов ВВП России оказался меньше на 10%, чем это можно было прогнозировать в конце 2013 г.