Нагнавшие негатив на ВИНКи частные АЗС устроили ценовую «вольницу»

Москва, , 14:22 — REGNUM Независимые сети АЗС в регионах возмущают спокойствие на топливном рынке страны, продолжая увеличивать стоимость бензина и обвиняя крупные вертикально-интегрированные нефтекомпании (ВИНКи) в якобы завышении оптовых цен на нефтепродукты. Однако именно нефтяные «гиганты» подписали с правительством соглашение о заморозке бензиновых цен до конца марта 2019 года, причем отпускные цены для фирменных заправок ВИНКов и независимых АЗС одинаковы. И теперь только регуляторы в лице ФАС и прочих надзорных органов могут ввести контроль за ценовой вольницей частников, уверены эксперты.

С этой же просьбой к главе ФАС Игорю Артемьеву обратился президент Группы компаний ННК Эдуард Худайнатов. Он сообщил, что в некоторых регионах присутствия компании (Хабаровский, Приморский, Камчатский края и Амурская область), куда поступает вся высококачественная продукция Хабаровского НПЗ, ННК испытывает большое давление местных властей и антимонопольной службы, которое вызвано «провокационными действиями некоторых владельцев частных АЗС, ищущих оправдание спекулятивному завышению цен на своих заправках». Нефтяник подчеркивает, что «важным фактором роста цен у большинства владельцев частных АЗС является широко внедренная система цепочки «независимых» посредников, оставляющих свою спекулятивную прибыль зачастую в офшорах».

По наблюдениям местных СМИ, разница на стелах перед независимой заправкой и АЗС ВИНКов зачастую доходит до 10−12 рублей. При этом нефтяники-крупняки, сдерживающие цены, согласно договору с Минэнерго, продолжают вкладываться в развитие топливно-энергетического комплекса страны, занимаясь геологоразведкой, освоением новых месторождений, строительством и модернизацией НПЗ. Например, ННК уже вложила в усовершенствование Хабаровского НПЗ свыше 3 млрд долларов.

Общеизвестно, что ВИНКи жестко контролируются государством на предмет выполнения всех обязательств: налоговых, социальных, а также нормативов по полному и качественному топливному обеспечению регионов (причем и независимых АЗС).

«Сдерживание цен в сети заправок ННК на протяжении полугода происходит за счет собственных и заемных средств в силу высокой социальной ответственности компании», — отмечает в письме Эдуард Худайнатов.

Независимые АЗС, в свою очередь, договором с кабмином не связаны и обязательств перед населением на себя не брали, зарабатывая деньги исключительно на перепродаже (а зачастую еще на недоливе или разбавке бензина в известных традициях Василия Алибабаевича). Об этом же сообщает главе ФАС господин Худайнатов: «Проводимые с привлечением независимых лабораторий проверки подтверждают реализацию потребителям контрафактного топлива на большей части независимых АЗС». Представитель ВИНК обращается к регулятору с просьбой проанализировать деятельность представителей независимой розницы в регионах и принять соответствующие меры.

С мнением Худайнатова согласен и главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов, считающий единственным выходом из сложившейся ситуации — повышение контроля за ценами на независимых АЗС.

«Антимонопольные службы, зная, что нефтепродукты продаются по фиксированным ценам с оптовых баз ВИНКов, могут штрафовать предприятия, замеченные в необоснованном увеличении стоимости топлива. Других механизмов воздействия на независимых участников рынка я не вижу, — говорит эксперт. — Независимые АЗС давно и неоднократно сообщали, что заморозки цен на оптовых базах ВИНКов недостаточно для обеспечения им приемлемого уровня рентабельности. Поэтому, думаю, идет скрытое сопротивление решениям правительства, связанное с тем, что оно не в полной мере удовлетворило независимых игроков.

Для решения этой ситуации надо либо проводить отдельные встречи с представителями ассоциаций таких АЗС — это очень сложно, потому что их гораздо больше, чем ВИНКов, и договориться с ними о едином векторе ценовой политике практически невозможно. Либо проводить карательные меры, связанные с выявлением недобросовестных продавцов», — заключает Громов.