Цены на молоко в РФ растут из-за произвола монополистов-переработчиков?

Москва, , 12:04 — REGNUM В РФ нет свободного рынка молока, уверен председатель общероссийского общественного движения «Федеральный сельсовет» Василий Мельниченко. Об этом он заявил 16 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, спрогнозировавшего обвал закупочных цен на молоко в апреле 2019 года.

«Вообще-то цену молока в РФ диктуют наши же монополисты-переработчики, — сказал Мельниченко. — Надо же понимать, что у нас почти во всех небольших районах исчезли молочные заводы, куда раньше крестьяне сдавали свою продукцию. То есть, если взять мою область, там остались только два мощных молочных завода. Хотят — обвалят цену, хотят — поднимут под давлением правительства и всех остальных».

Мельниченко подчеркнул, что в сложившейся ситуации не приходится говорить о наличии в РФ свободного рынка молока.

«Свободного рынка молока не существует по одной причине — у нас нет игроков рынка, — сказал он. — Есть монополии, и от них зависит [цена на молоко]. В 2017 году нам сильно обвалили цены на молоко, а в 2018 году ещё сильнее, да так, что просто стало невыгодно держать коров. Правительство принимало некоторые решения, на три рубля дать дотаций, на два рубля, но мы же видим, что потребитель по-прежнему не покупает дешёвого молока, а покупает дорогое молоко — переработанное. Значит, всё-таки именно существующая монопольная система диктует цены на молокою. Если бы у нас было развито крестьянство по-настоящему плюс были бы небольшие заводы — хотя бы на уровне районов, —был бы рынок свободный, и молоко продавалось бы по доступной цене. Не было бы завышенной цены, но и крестьян бы никто не обижал».

Напомним, как сообщил «Интерфакс», глава Россельхознадзора Сергей Данкверт спрогнозировал в апреле 2019 года обвал закупочных цен на молоко, если молочная продукция не войдёт в систему электронной ветеринарной сертификации на базе ФГИС «Меркурий».

Кроме того, по его словам, свободное и неконтролируемое перемещение молочной продукции в рамках ЕАЭС, а также высокий уровень молочного фальсификата на отечественном рынке создаёт неблагоприятные условия для развития молочной отрасли страны.