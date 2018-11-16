Правительство Белоруссии вернуло под контроль общественные бани

Минск, , 11:21 — REGNUM В Белоруссии общественные бани вновь перейдут под государственный контроль, сообщает 16 ноября TUT.by.

Согласно сообщению, соответствующее постановление 14 ноября выпустило белорусское правительство. Теперь все общественные бани и душевые, находящиеся в населенных пунктах и на территории вне населенных пунктов, перейдут под контроль государства. Изменения не будут касаться бань первого и высшего разрядов.

Напомним, в 2016 году общественные бани в Белоруссии были исключены из списка социально значимых услуг. В результате государство прекратило выделять на них субсидии, что привело к росту цен в банях второго разряда. Так, сейчас за два часа в бане берут от 8 белорусских рублей (250 российских рублей).