Немецкая и канадская фирмы внедрят «умные» технологии в ЖКХ Казахстана

Вена, , 10:59 — REGNUM Казахстанская компания «КазЦентр ЖКХ», немецкая компания Diehl Metering и ее официальный партнер в Казахстане «RMK Systems» подписали меморандум о взаимопонимании на мероприятии European Utility Week 2018 в Вене, сообщает 16 ноября «Zakon.kz».

Согласно сообщению, немецкая компания начнет внедрять в Астане «умные» технологии управления расходами воды, газа, тепла и электричества. После успешной реализации проекта планируется начать производство «умных» приборов учета на территории Казахстана.

Помимо этого похожие проекты в республике начнет реализовывать канадская компания Black Powder Solutions.

Напомним, European Utility Week 2018 — одно из крупнейших международных мероприятий, посвященных развитию ЖКХ и городской инфраструктуры. В 2018 году на мероприятии присутствовали более 12 тыс. участников.