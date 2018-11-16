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Немецкая и канадская фирмы внедрят «умные» технологии в ЖКХ Казахстана

Экономика

Стороны договорились о запуске пилотных проектов

Вена, 16 ноября 2018, 10:59 — REGNUM  Казахстанская компания «КазЦентр ЖКХ», немецкая компания Diehl Metering и ее официальный партнер в Казахстане «RMK Systems» подписали меморандум о взаимопонимании на мероприятии European Utility Week 2018 в Вене, сообщает 16 ноября «Zakon.kz».

Согласно сообщению, немецкая компания начнет внедрять в Астане «умные» технологии управления расходами воды, газа, тепла и электричества. После успешной реализации проекта планируется начать производство «умных» приборов учета на территории Казахстана.

Помимо этого похожие проекты в республике начнет реализовывать канадская компания Black Powder Solutions.

Напомним, European Utility Week 2018 — одно из крупнейших международных мероприятий, посвященных развитию ЖКХ и городской инфраструктуры. В 2018 году на мероприятии присутствовали более 12 тыс. участников.

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Экономика Казахстана
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