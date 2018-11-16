Минтранс Киргизии: из-за поздней закупки битума мы несем огромные убытки

Бишкек, , 09:24 — REGNUM Правительство Киргизии теряет порядка 80 млн сомов (76,59 млн) из-за того, что не вовремя закупает битум, заявил министр транспорта и дорог Киргизии Жамшитбек Калилов, сообщает 16 ноября «24.kg».

По его словам, на деньги, которые теряет правительство, можно было бы много сделать полезного, например, увеличить вдвое зарплату сотрудникам центрального аппарата минтранса Киргизии или сделать еще 15 км дороги. В парламенте предложили министерству покупать битум зимой, а не летом, но Калилов отметил, что это «проблемный вопрос». Тем не менее с 2019 года минтранс планирует перейти на плановые расходы бюджета.

Напомним, ранее заместитель министра транспорта и дорог республики Азимкан Жусубалиев заявил, что Азиатский банк развития предоставит республике кредит в размере $68,5 млн и грант на сумму $9,5 млн для ремонта дорог.

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