В Крыму продлили особые имущественные и земельные условия

Симферополь, , 17:21 — REGNUM Для Крыма будут продлены особые нормы в сфере имущественных и земельных отношений, которые касаются системы регистрации, налогообложения и оценки земли. Об этом на совещании правительства РК 15 ноября сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«В правительстве Российской Федерации рассмотрено моё обращение, достигнуты договорённости в части того, что продлены особенности в сфере земельных и имущественных отношений до 2023 года, а также в сфере градостроительства — до 2022 года для Крыма», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, аэрофотосъёмка городов Крыма в 2017 году выявила тысячи нелегальных самостроев.

«В Ялте — 890 объектов, находящихся на стадии строительства или идущих по программе проверки на снос, в Алуште — более 600, в Симферополе — около 2 тысяч», — отмечали в руководстве Крыма.

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