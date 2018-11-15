Ростовские власти не знают, где построить «Гандбол-Арену»

Ростов-на-Дону, , 15:06 — REGNUM В Ростовской области чиновники до сих пор не нашли место для строительства «Гандбол-Арены». В связи с этим донской губернатор Василий Голубев поручил определиться с месторасположением спортивного объекта в кратчайшие сроки — до 1 декабря. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона 15 ноября.

По имеющейся информации, в настоящее время рассматриваются два места расположения стадиона — левобережная часть Ростова-на-Дону либо территория стадиона «Юность России» на улице Каяни.

«Нам нельзя не строить такой объект, особенно с учетом, что гандбол — это приоритетный и успешный вид спорта для региона. Потребность в таком объекте очевидна. Он станет украшением города, местом проведения игр нашей команды и всевозможных массовых мероприятий», — сказал глава региона.

ИА REGNUM напоминает, что ранее региональные чиновники заявляли, что гандбольная арена появится в левобережной зоне Ростова-на-Дону к 2023 году. К этому времени здесь должны построить спортивный кластер, сообщал летом 2017 года губернатор Ростовской области Василий Голубев министру спорта РФ Павлу Колобкову.

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