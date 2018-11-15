Пассажиропоток на воздушном транспорте в Казахстане вырос на 6%

Астана, , 14:13 — REGNUM По итогам десяти месяцев 2018 года аэропорты Казахстана обслужили 12,7 млн человек, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщили 15 ноября в пресс-службе министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

За отчетный период авиакомпании Казахстана перевезли 6,8 млн человек, что на 10% больше, чем в январе — октябре 2017 года. По прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта, за 20 лет пассажиропоток в Казахстане вырастет с 8 до 18 млн пассажиров в год.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре международный аэропорт Алма-Аты получил сертификат, подтверждающий соответствие аэродрома категории III B Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Читайте ранее в этом сюжете: Аэропорт Алма-Аты сертифицировали по категории III B ИКАО