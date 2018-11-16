Генпрокуратура проверит включение 24 млрд руб. убытков страховщиков в ОСАГО

Москва, , 08:00 — REGNUM Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») просит Генпрокурора Юрия Чайку принять к руководству Российского союза автостраховщиков меры прокурорского реагирования в связи с включением в тариф ОСАГО убытков от недобросовестных страховщиков при необращении в суды руководства РСА, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

Высокая убыточность автострахования обсуждалась на заседании профильных комитетов Госдумы, в материалах, представленных к заседанию Министерством внутренних дел России, указано, что ущерб от страховых мошенничеств на рынке ОСАГО составляет менее 1% от общих выплат в ОСАГО. В свою очередь, Российский союз автостраховщиков (РСА) сообщил, что «многие страховые организации уходили с рынка недобровольно и не осуществляли свои обязательства перед страхователями, получив при этом премии по договорам».

«Таким образом, можно говорить о выводе недобросовестными страховщиками денег с рынка ОСАГО в сумме порядка 24 млрд рублей», — цитирует Лысаков документ.

Из этого следует, что высокая убыточность рынка ОСАГО вызвана злоупотреблениями самих страховщиков, утверждает депутат.

В письме Генпрокурору говорится о том, что «есть судебные решения, в которых прямо указано, что такими действиями страховщиков причинен ущерб компенсационному фонду РСА».

"Однако руководство РСА категорически отказывается обращаться в правоохранительные органы с заявлениями о противоправных действиях руководителей страховых компаний. Судебные решения не отменены, соответственно, их произвольное толкование и установление пределов применения права выходит за пределы компетенции хозяйствующих субъектов, которым в данном случае является РСА», — пишет Лысаков.

Вместе с тем указанная сумма в 24,2 млрд рублей включена РСА в расчет убыточности рынка ОСАГО как основной аргумент в необходимости повышения тарифов способом введения тарифного коридора на 20% вверх и вниз от действующей базовой ставки, с последующим увеличением, возмущен он.

Парламентарий уверен, что повышение тарифов ОСАГО в условиях бесконтрольности и безнаказанности страховщиков, выводящих страховые премии из компаний, без выработки механизма пресечения расхищений финансовых средств и наказания виновных лиц будет поощрять некоторых из оставшихся на рынке страховщиков к аналогичным действиям. Подобное уже произошло после двойного повышения тарифов в 2014—2015 годах, напомнил депутат, по его мнению, это негативно отразится как на состоянии рынка ОСАГО, так и на обострении социальной напряженности.

«В связи с изложенным, прошу вас принять к руководству Российского союза автостраховщиков меры прокурорского реагирования», — пишет Лысаков.