Рыбная отрасль: «В интересах государства, а не отдельной группы лиц»

Москва, , 09:37 — REGNUM Прошел год с тех пор, как представители рыбной индустрии и эксперты стали говорить об угрозе экономического кризиса в отрасли. Тогда появились слухи о том, что «исторический принцип» распределения квот будет отменен.

Стоит напомнить, что «исторический принцип» распределения квот был закреплён в 2007 году по итогам судьбоносного для рыбаков заседания Президиума Госсовета, который состоялся под руководством президента Владимира Путина в Астрахани. Это решение позволило кардинально улучшить положение в рыбной отрасли.

Но установленные правила, которые дали возможность развивать отрасль, могут измениться. По данным СМИ, в правительстве уже разработан законопроект о замене исторического принципа распределения квот на вылов водных биоресурсов аукционами.

Сегодня ситуация в отрасли накалена до предела. Причем, инициаторы возможных изменений до сих пор предпочитают уклоняться от диалога.

Представители отрасли, а также ряд сенаторов, депутатов, экспертов выступают против попыток пересмотра правил игры.

Как рассказала сенатор Елена Афанасьева, она посетила приморские регионы на севере и Дальнем Востоке, встречалась с рыбаками. В итоге Афанасьева внесла в Госдуму законопроект, который предлагает запретить устанавливать новые виды квот добычи водных биоресурсов в течение пятнадцатилетнего срока действия договоров о закреплении долей квот.

По словам сенатора, законопроект призван обеспечить стабильность в отрасли. Елена Афанасьева пояснила, что эти нормы должны будут действовать только для добросовестных пользователей. Сенатор напомнила, что во время проведения открытых аукционов по распределению квот на вылов рыбы в начале двухтысячных положение в отрасли было катастрофическим. Не было инвестиций, росло браконьерство. «Мы опять хотим к этому прийти?», — заявила Афанасьева.

По ее словам, законопроект может быть рассмотрен в парламенте в декабре.

В свою очередь, Институт права и публичной политики обнародовал Заключение о конституционно-правовых и международно-правовых аспектах возможного перераспределения квот добычи водных биоресурсов. Предполагаемая реформа оценивается с точки зрения требований Конституции РФ и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Как пояснила старший юрист Института права Ольга Подоплелова, перераспределение квот в течение срока действия договоров о закреплении квот добычи водных ресурсов, то есть в период до 2034 года, будет являться нарушением конституционно-правовых и международно-правовых принципов — неприкосновенности собственности и свободы договора, принципа поддержания доверия к закону и действиям государства, соразмерности ограничения прав и свобод.

По словам заведующего отделом международных рынков капитала Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М.Примакова Якова Миркина, все активы компаний, например, занимающихся добычей крабов составляют 70−75 млрд рублей. Для многих участие в аукционе станет неподъемным. Им придется продать компанию и начать все с нуля.

Кроме того, необходимо учитывать, что рыбная отрасль строит суда и тем самым поддерживает судостроительную промышленность, так как суда строятся на российских верфях. В случае принятия правительственного закона, собственникам придется приостанавливать все инвестиционные программы. По мнению Миркина, каждое государственное решение должно быть взвешенным. Не разобьются ли в итоге этих действий золотые яйца, которые несет курица?

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов, заметил, что планируемые изменения проводятся без учета мнений представителей отрасли. Идея проводимой реформы, по его мнению, звучит так — «подвинетесь — сейчас сюда зайдут другие люди». Он напомнил, что летом на Севере и Дальнем Востоке по инициативе экипажей рыболовецких судов проводилась акция под названием «Гудок»: на судах в море и в портах звучал гудок продолжительностью 5 минут в знак несогласия рыбаков с произволом чиновников.

«Среди обилия бед и несправедливостей, еще нам не хватает обидеть рыбаков», — заметил депутат.

По словам известного юриста, доктора политических наук Алексея Бинецкого, подобные решения должны приниматься в интересах государства, а не отдельной группы лиц.

Участники круглого стола выразили надежду, что диалог со всеми заинтересованными сторонами все же состоится и будет найдено правильное решение, которое позволит отрасли успешно развиваться дальше, а не откинет назад в 90-е.