Первые smart-дома появятся в Москве в 2020 году

Москва, , 08:47 — REGNUM В Москве первые «умные» дома или так называемые smart-дома по программе реновации построят к концу 2020 года. Столичный Департамент градостроительной политики разработал стандарт smart 1.0, по которому будут строиться такие дома, сообщили в Стройкомплексе.

По словам руководителя департамента Сергея Лёвкина, квартиры в smart-домах оборудуют автоматизированной системой передачи показаний счетчиков электроэнергии, установят систему контроля за парковочным пространством во дворах.

Также в домах оборудуют системы видеонаблюдения, а в подъездах будут установлены мониторы для удаленного доступа жильцов к интернет-ресурсам и онлайн-услугам. Лёвкин уточнил, что этот набор услуг заложен в стандарт домов smart 1.0, но он будет совершенствоваться, позже появится следующее поколение 2.0 и 3.0.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве утверждены 282 стартовые площадки для строительства жилья по программе реновации, на которых будет построено порядка 4,5 млн кв. метров жилья. С начала действия программы реновации в столице переселены жители 800 квартир.

Напомним, программа реновации жилищного фонда Москвы утверждена 1 августа 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир. В программу включен 5 171 дом.

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