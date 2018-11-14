Участники саммита АТЭС провели совещание по экономике и инвестициям

Порт-Морсби, , 23:43 — REGNUM Накануне открывающегося 15 ноября в Папуа-Новой Гвинее неформального саммита АТЭС прошло двухдневное совещание официальных представителей участников из 21-й страны мира, которые примут участие в форуме, сообщает 14 ноября Синьхуа.

В центр обсуждения были вынесены вопросы содействия региональной экономической интеграции, цифровой экономики, укрепления связей и другие.

Кроме того, на совещании был рассмотрен доклад по экономической политике АТЭС в 2018 году, в котором делается прогноз о продолжении роста спроса на инвестиции в инфраструктуру АТР, в частности в транспорт, энергетику телекоммуникации. Отмечается, что в 2020—2025 годах в строительство инфраструктуры в АТЭС будет ежегодно вкладываться около 1,7 млрд долларов, а в 2030—2035 годах эта цифра превысит 2 млрд долларов.