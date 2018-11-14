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В Анкаре уверены, что «Турецкий поток» укрепит энергобезопасность Европы

Экономика

Администрация президента Турции готовится к церемонии завершения строительства морского участка газопровода

В Анкаре уверены, что «Турецкий поток» укрепит энергобезопасность Европы
Иллюстрация: Turkstream.info
Турецкий поток

Анкара, 14 ноября 2018, 19:45 — REGNUM  Газопровод «Турецкий поток» гарантирует энергобезопасность Европы, сообщается 14 ноября в тексте заявления администрации президента Турции.

Администрация главы турецкого государства готовится к церемонии завершения строительства морского участка газопровода «Турецкий поток», в которой должны принять участие президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

Церемония пройдет в режиме видеоконференции 19 ноября в Стамбуле.

Ранее об этом мероприятии сообщила пресс-служба Кремля. Кроме проекта «Турецкий поток», главы государств обсудят двусторонние отношения и вопросы региональной и международной политики.

Как сообщало ИА REGNUM, газ по первой нитке газопровода «Турецкий поток» будет поступать в Турцию, а вторая нитка обеспечит газом потребителей южноевропейских стран. Завершение строительства первой нитки планируется в 2019 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Морской участок «Турецкого потока» завершат в присутствии Путина

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Газопроводы «Южный поток» / «Турецкий поток»
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