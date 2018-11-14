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Петербургским технопаркам и выставочным центрам дадут налоговые льготы

Экономика

Эту идею одобрили депутаты Законодательного собрания

Санкт-Петербург, 14 ноября 2018, 16:49 — REGNUM  Работающие в Санкт-Петербурге технопарки получат налоговые льготы, призванные стимулировать инвестиции и рост предпринимательской активности. Такое решение приняли за основу 14 ноября в Заксобрании города.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», льготы будут распространяться на организации, создающие в Петербурге инновационно-промышленные и технологические парки, а также на новые конгрессно-выставочные центры площадью не менее 35 тысяч квадратных метров, способные принимать крупные международные деловые форумы.

Срок освобождения от налога на имущество обозначен в пять лет. Предлагаемые меры также предусматривают оптимизацию регионального налогового законодательства в части земельного налога.

Как сообщало ИА REGNUM, Целый ряд новых налоговых льгот может появиться в Санкт-Петербурге в ближайшее время. Они коснутся различных сфер бизнеса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге введут новые льготы для стимулирования инвестиций

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Технопарки, индустриальные парки
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