Петербургским технопаркам и выставочным центрам дадут налоговые льготы

Санкт-Петербург, , 16:49 — REGNUM Работающие в Санкт-Петербурге технопарки получат налоговые льготы, призванные стимулировать инвестиции и рост предпринимательской активности. Такое решение приняли за основу 14 ноября в Заксобрании города.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», льготы будут распространяться на организации, создающие в Петербурге инновационно-промышленные и технологические парки, а также на новые конгрессно-выставочные центры площадью не менее 35 тысяч квадратных метров, способные принимать крупные международные деловые форумы.

Срок освобождения от налога на имущество обозначен в пять лет. Предлагаемые меры также предусматривают оптимизацию регионального налогового законодательства в части земельного налога.

Как сообщало ИА REGNUM, Целый ряд новых налоговых льгот может появиться в Санкт-Петербурге в ближайшее время. Они коснутся различных сфер бизнеса.

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