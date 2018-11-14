После падения цен на 25% нефть может подорожать

Москва, , 15:53 — REGNUM Сегодня, 14 ноября, торги проходят выше уровня $65 за баррель, Brent может подорожать до отметки $66,40. В ближайшие два дня нефтетрейдеры будут ждать релиз данных по рынку энергоресурсов в виде запасов сырой нефти/бензина/ мазута в США и недельные запасы сырой нефти в США по данным Американского института нефти (API). Эти показатели могут стать поводом спекулятивной коррекции нефти после падения цены на 25%. Однако если запасы продолжат увеличиваться, то можно будет увидеть нисходящую динамику с целью на уровень $61 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс» Мария Сальникова.

Из основных факторов влияния на нефть трейдеры будут учитывать рост объема предложения и отсутствие роста спроса. Также более вероятно, что Трамп будет и дальше давить на ОПЕК с целью не допустить решений о снижении объёмов добычи. Кроме того, в мире доллар США находится в восходящей тенденции, что выступает фактором давления на стоимость барреля Brent. Но мы не учитываем сейчас факторы давления как приоритетные из-за резких распродаж с начала ноября.

«Отметим, что, по оценкам МВФ, баррель Brent может достичь уровня $60. Подобные прогнозы можно рассматривать как спекуляцию и поддержку для разворота. Если после затяжного падения авторитетные организации подогревают информационное поле негативными прогнозами, то это сулит либо приостановку предыдущей тенденции, либо разворот на временную коррекцию. А после снижения цен с начала октября на 25% без коррекций — такая динамика была бы вполне логичной», — полагает эксперт.

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