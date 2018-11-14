К экономическому кризису в Литве в 2008 году привели «дикие конные скачки»

Вильнюс, , 15:32 — REGNUM

В парламенте Литвы продолжается расследование обстоятельств экономического кризиса 2008−2009 годов и правомерности действий властей по борьбе с ним, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 14 ноября.

На очередном заседании оценку ситуации десятилетней давности дал бывший главный экономист банка SEB Гитанас Науседа, который признал, что перегрев экономики произошёл из-за аппетитов кредитных и иных учреждений. По его словам, поведение участников рынка тех лет можно сравнить с «дикими конными скачками», которые вели бизнес по принципу «чем быстрее, тот и выиграл» — раздавая кредиты населению, что раздуло пузырь недвижимого имущества, а цены стали неадекватно высокими. По его словам, в те годы была «эйфория», в которой пребывали как кредитные учреждения, так и сами жители.

При этом, по его словам, главная ошибка — невмешательство Центробанка в эту гонку всех со всеми.

Напомним, в результате экономического кризиса ВВП Литвы упал на 30%, что стало самым масштабным сокращением экономики в ЕС. Власти отказались от помощи МВФ и стали брать кредиты под высокие процентные ставки на международном рынке, что только усугубило кризис, последствия которого Литва ощущает до сих пор, спустя десятилетие.