В ОПЕК+ заговорил о снижении добычи нефти до 1,4 баррелей в сутки

Абу-Даби, , 13:48 — REGNUM Страны-участницы ОПЕК+ обсуждают возможность снижения добычи нефти на 1,4 млн баррелей в сутки в 2019 году. О сокращении добычи нефти уже через несколько месяцев после её увеличения организация стран-экспортеров нефти снова заговорила на фоне падения цен на нефть и роста поставок. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников.

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Отмечается, что такой вариант обсуждался министрами энергетики Саудовской Аравии, России и других стран, не входящих в ОПЕК, на встрече в Абу-Даби 11 ноября. По мнению экспертов, сокращение добычи на 1,4 млн баррелей в сутки является наиболее «разумным вариантом».

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Напомним, на встрече в Вене, которая состоялась 22 июня, участникам организации стран-экспортеров нефти было рекомендовано увеличить добычу нефтепродуктов на один млн баррелей в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 13 ноября мировые цены на нефть марки Brent упали на 7% — ниже отметки $69. Столь резкое снижение наблюдается впервые с ноября 2017 года.

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