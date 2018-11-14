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Туристы из РФ потратили в Таиланде $2,2 млрд в 2018 году

Экономика

Отношения с Москвой премьер-министр Таиланда назвал «очень длинными, продуктивными и перспективными»

Сингапур, 14 ноября 2018, 10:47 — REGNUM  Более $2 млрд потратили российские граждане в Таиланде в 2018 году. Поток туристов говорит о позитивном развитии отношений Москвы и Бангкока, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром Таиланда Праютом Чан-Очой в Сингапуре.

«Два миллиарда долларов примерно наши туристы оставили в Таиланде за текущий год, больше двух миллиардов — $2,2», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

В ответ Чан-Оча отметил, что товарооборот между РФ и Таиландом в 2017 году вырос примерно на 50%, а число туристов из России выросло на 26%. Отношения с Москвой он назвал «очень длинными, продуктивными и перспективными».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября президент России прибыл в Сингапур для встречи с первыми лицами государства и участия в саммите АСЕАН и Восточноазиатском саммите. В его честь был дан государственный обед.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин встретился с премьер-министром Таиланда в Сингапуре

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