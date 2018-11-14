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ЦБ РФ лишил лицензии московский «УМ-Банк»

Экономика

В кредитном учреждении назначена временная администрация

ЦБ РФ лишил лицензии московский «УМ-Банк»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Банк России

Москва, 14 ноября 2018, 08:30 — REGNUM  Банк России с 14 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «УМ-Банк» (г. Москва). Решение принято в связи с тем, что порядка 70% кредитного портфеля банка сформированы с сомнительной задолженностью. Кроме того, банк осуществлял непрозрачные операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала, сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что Центробанк РФ в течение года неоднократно применял в отношении «УМ-Банк» меры надзорного воздействия, вводя ограничения на привлечение денежных средств физических лиц. Однако руководство банка не сделало должных выводов.

«УМ-Банк» является участником системы страхования вкладов. По величине активов московский банк занимал 293 место в банковской системе РФ. В кредитном учреждении назначена временная администрация.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября 2018 года Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух московских банков — АО «Банк инноваций и развития» и ООО КБ «Агросоюз». Всего с начала 2018 года ЦБ РФ лишил лицензии около 40 российских банков.

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