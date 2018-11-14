Губернатор Хабаровского края пообещал главе минздрава работу в поликлинике

Хабаровск, , 08:21 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал пообещал отправить министра здравоохранения региона Александра Витько «поработать в поликлинику». Такое обещание глава края высказал после заявления министра о том, что низкие зарплаты получают только ленивые врачи. Губернатор запросил сведения о самых высоких и самых низких зарплатах медиков в регионе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Во время рабочей поездки губернатора Хабаровского края в Комсомольск-на-Амуре, министр здравоохранения сообщил, что зарплаты врачей в регионе не ниже 47 тысяч рублей. А меньше, по его выражению, получают только «ленивые» медики.

Высказывание министра возмутило журналистов. На пресс-конференции они задали вопрос губернатору — как он будет реагировать на такое заявление. В ответ Сергей Фургал сообщил, что запросил данные об уровне заработной платы врачей по всем регионам края.

«Завтра у меня должна быть полная информация по зарплатам врачей в регионе. Если данные минздрава и врачей разойдутся, будем принимать сложные, но интересные решения. Например, попросим министра здравоохранения поработать месяц или два в поликлинике или в стационаре. В любом случае — всё должно быть справедливо, открыто и прозрачно», — сказал Сергей Фургал.

Однако перспектива поработать рядовым врачом министра Александра Витько вовсе не испугала.

«Очень хорошо отношусь к этой идее. Любой опыт будет полезен. В каком городе? Не имеет значения. Куда отправят — там и буду работать», — привело слова Александра Витько ИА ДВ-Новости.

В 90-е годы Александр Витько работал врачом — онкологом в в хирургическом отделении краевого онкологического диспансера.

Как сообщало ИА REGNUM, наиболее критичная ситуация в здравоохранении муниципалитетов Хабаровского края пришлась на 2016 год. Особенно напряженной она была в Николаевском и Ванинском районах. Сотрудники ванинской ЦРБ, например, пожаловались тогда ещё депутату Закдумы Хабаровского края, а ныне сенатору от региона Елене Грешняковой на то, что главврач устроила в больницу своих родственников — не медиков и платит им огромные зарплаты, между тем, врачи считают копейки. После вмешательства депутата главврача заменили, и ситуация с зарплатами медиков наладилась.