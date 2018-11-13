Индексы фондового рынка США открылись разнонаправленно

Нью-Йорк, США, , 18:42 — REGNUM Основные индексы Уолл-стрит начали торги разнонаправленно — Dow Jones падает, S&P 500 и Nasdaq растут, 13 ноября передает агентство Reuters.

К настоящему моменту индекс Dow Jones снизился на 54,28 пункта (0,21%), до 25 332,90 пункта, индекс S&P 500 вырос на 4,76 пункта (0,17%), на 2730,98 пункта, индекс Nasdaq вырос на 14,96 пункта (0,21%), до 7215,83 пункта.

Как сообщало, в ходе торгов 12 ноября основные индексы фондового рынка США потеряли около 2% из-за падения акций Goldman Sachs и Apple.

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